Всех сдует: жителей столичного региона предупредили о смерчах 5 июля

Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности и предупредил население, что в регионах ожидается сильный ветер с возможностью образования смерчей 5 июля в период с 12:00 до 21:00, говорится на официальном сайте ведомства .

Аномальная жара в Москве и Подмосковье до 35 градусов Цельсия сохранится в ближайшие дни. В пятницу, по данным синоптиков, на столицу и ближайший к ней регион обрушится гроза с сильнейшими дождем и ветром. Ожидается, что за один час выпадет около 20 мм осадков, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что 5 июля есть высокая вероятность образования смерчей.

«В период с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей», — уточнили синоптики.

В 15 из 18 регионов Центрального федерального округа России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, когда стихия может нанести ущерб. Жителей ЦФО просят быть максимально внимательными и находиться в безопасности в период дождей и гроз с сильным ветром.