Власти Москвы сообщили о 80% готовности тоннеля под МКАД в южном направлении МСД

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, на каком этапе строительства находится тоннель под МКАД в южном направлении МСД.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД — на 32-м километре Кольцевой автодороги. Его протяженность превысит 102 метра. Для возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. Площадь вентилируемого фасада из металлокерамических панелей превысила тысячу квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

По словам заммэра Москвы, общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе превышает 50%. Строители тоннеля при возведении объекта уделили внимание безопасности внутри него. Там установили современную вентиляцию и систему пожаротушения.

Ранее сообщалось, что на магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» построят 10 пешеходных переходов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на середину зимы 2026 года.