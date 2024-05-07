Стартовало строительство пешеходных переходов на участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе на магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Всего их будет 10, сообщил глава столичного департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

«Для обеспечения безопасности пешеходов на заключительном участке магистрали „Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе“ построят 10 пешеходных переходов: 7 подземных и 3 надземных. Их открытие совпадет с запуском автомобильного движения. В соответствии с контрактом подрядчик завершит работы в феврале 2026 года», — уточнил Загрутдинов.

Пешеходные переходы расположатся рядом с крупными ЖК в зоне сложившейся застройки.

Реализация проекта обеспечит увеличение пропускной способности автомобильного транспорта за счет бессветофорного движения на улице Поляны. Кроме того, для жителей будет обеспечен удобный безопасный проход через дороги в Северном и Южном Бутове.

Проектом также предусмотрены строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 14 км. Помимо дорог, строители возведут 345-метровую эстакаду в сторону улицы Поляны, тоннель для выхода на Варшавское шоссе протяженностью 451 м и два путепровода — через пути МЦД-2 и на пересечении с Расторгуевским шоссе.

Общая строительная готовность участка оценивается в 6%.