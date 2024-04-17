Власти Москвы рассказали о создании дорожного каркаса «Большого Сити»

Более 40 км дорог построят около «Делового центра» в Москве

В ближайшее время около «Делового центра» построят более 40 км дорог. Также в текущем году планируется улучшить транспортную доступность трех столичных районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте бывших промзон в районе «Большого Сити» активно растут современные кварталы, создаются новые набережные Москвы-реки. Это требует развития системы дорог», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

С 2017 по 2023 год в столице открыли автомобильное движение по проспекту Багратиона, а также построили и реконструировали путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона с реконструкцией улиц Барклая и Ивана Франко; развязку на пересечении проспекта Багратиона, Шелепихинской набережной и ТТК, а также дороги в районе станции метро «Шелепиха».

В 2024 году запланировано улучшение транспортной доступности столичных районов Дорогомилово, Филевский Парк и Пресненский. Это один из важных проектов, так как здесь проживает около 300 тыс. человек.

Дороги свяжут Большую Филевскую улицу и ТТК с возможностью выезда на проспект Багратиона в сторону Подмосковья и заезда в комплекс зданий Сбера. Новые маршруты позволят водителям сократить время в дороге до 21 минуты.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодному проведению ремонта московских дорог. Работы будут проходить в соответствии с графиком и преимущественно ночью.