Работы по ремонту дорог начались в Москве

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что основной объем работ в текущем году планируется провести в рамках программы «От дома до дома». Специалисты отремонтируют дорожное полотно на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, Перовской, Вешняковской и Суздальской улицах, а также на Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных.

По словам Бирюкова, ежегодный ремонт дорог проводится из-за деформации полотна, которое происходит от интенсивного движения и резких перепадов температур в осенне-зимний период. Колейность может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и доставляет дискомфорт водителям.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт столичных дорог будет проходить в соответствии с графиком и преимущественно ночью, когда значительно снижается трафик.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, которые производятся на 10 городских заводах. Всего за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси.

Щебеночно-мастичный состав применяют для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью. Это позволяет повысить прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня, а также избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке.

Ранее в Москве приступили к обновлению дорожной разметки. Всего в текущем году разметку планируют нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов.