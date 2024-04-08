В Москве приступили к обновлению дорожной разметки

В Москве нанесут новую разметку на более чем 4 тыс дорожных объектов

С установлением постоянных положительных температур воздуха в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожной разметки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Разметку планируется нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов», — добавил заммэра Москвы.

Бирюков отметил, что разметка выполняется пластичными материалами — термопластиком и холодным двухкомпонентным пластиком. Ее обновят на ключевых магистралях и улицах. Особое внимание уделяется дорогам возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, станций метро, крупных ТПУ, театров и парков.

«Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах», — заявил Бирюков.

Специалисты разместят более 80 тыс. стрел направления движения, свыше 25 тыс. наземных пешеходных переходов, более 11 тыс. знаков остановок общественного транспорта. Будет обновлено более 9 тыс. знаков «Осторожно, дети» и свыше 300 разметок-«вафельниц». Специалисты также обновят линии, разделяющие потоки встречного и попутного движения, и дублирующие дорожные знаки стоп-линии.

Ранее в столице начали промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Ее традиционно проводят весной и осенью.