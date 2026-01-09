Власти Москвы рассказали о развитии транспортного хаба «Курская»

сегодня в 13:50

В столице специалисты делают еще комфортнее транспортный хаб «Курская», в сутки его поток составляет до 150 тыс. поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше трети поездок на хабе приходится на МЦД и пригородные поезда.

В состав транспортного хаба «Курская» включены Курский вокзал, станции МЦД-2 и МЦД-4, станции метро «Курская» Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, а еще «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской ветки.

В последние годы данный столичный хаб сильно изменился. За 2021–2025 годы на д/ж станции Москва-Пассажирская — Курская МЦД-2/МЦД-4 реконструировали четыре платформы, возвели две новые, одна из них уже работает для пассажиров МЦД-4. Также закончили реконструкцию трех тоннелей.

Еще на станции Курская недавно запустили в работу центр управления эксплуатацией и модернизирована система управления движением поездов четвертого МЦД.

В этом году планируется закончить работы на МГВ: Москва-Сити, Железнодорожная, Царицыно, Серп и Молот, Беговая.

Ранее открыли новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1. Этим было положено начало строительства крупного транспортного хаба, который объединит несколько проектов.

