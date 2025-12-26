Вокзал Петровско-Разумовская открылся на МЦД-1 в Москве

Положено начало возведению крупного транспортного хаба. Он объединит ряд проектов. В будущем возведут еще одну очередь вокзала. Он будет обслуживать МЦД-3.

Третья очередь — вокзал, который станет обслуживать будущую ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Вторую очередь — МЦД-3 и ВСМ — планируют вводить одновременно, поскольку это почти один транспортный коридор.

Собянин добавил, что планируют объединить три ж/д магистрали, две линии метрополитена. Они будут перевозить примерно 100 тыс. пассажиров в сутки. Это окажется один из наиболее крупных транспортных узлов Москвы.

