Власти Калининградской области раскрыли правду о «топливном кризисе» в регионе

В Калининграде считают фейком заявления о «топливном кризисе»

Данные о проблемах с топливом в Калининградской области, о которых пишут в социальных сетях, — фейковые. В группах выложили видео, на котором якобы экс-министр развития инфраструктуры Калининградском области говорит о сложностях в поставках ресурса, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Там отметили, что авторы фейка, предположительно, старались как можно быстрее запугать россиян. Поэтому они не проверили статус спикера.

Правительство региона призвало калининградцев не паниковать. Также власти порекомендовали не реагировать на такие фейки.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что стоимость топлива на заправках в январе будет варьироваться в зависимости от разных факторов. Дизель может стать дороже из-за сильных морозов. Бензин подорожает из-за роста налога на добавленную стоимость.

