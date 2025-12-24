Эксперт рассказала о динамике цен на топливо на АЗС в начале 2026 года

Цены на бензин и дизельное топливо на заправках в январе будут меняться под влиянием разных факторов: дизель может подорожать из-за аномальных морозов, а бензин — из-за повышения налога на добавленную стоимость, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Динамика цен на топливо на российских АЗС в начале 2026 года будет неоднородной и зависит от нескольких ключевых факторов. Как пояснила эксперт, даже при изменении биржевых котировок розничные цены меняются плавно и с задержкой.

«В связи с изменениями цен на бирже цены на АЗС будут меняться не сразу, а плавно. Кроме того, если говорить за ЦФО, то очень многое зависит от погоды и соответственно потребления топлива», — отметила Бунина.

Одним из главных драйверов роста в январе станут погодные условия. Прогнозируемые морозы могут привести к увеличению спроса на дизельное топливо, которое широко используется для отопления и работы техники в таких условиях.

«На ближайшее время ожидаются морозы, соответственно дизель может подрасти в цене и весь январь не будет меняться», — считает эксперт.

Ситуация с бензином будет развиваться по другому сценарию. Здесь основным инфляционным фактором станет не погода, а фискальная политика государства.

«С бензинами ситуация иная, здесь будет вполне обоснован рост ввиду повышения ставки НДС», — заявила Бунина.

При этом точный масштаб повышения цен на бензин пока предсказать сложно. По словам эксперта, минимальный рост может составить 2%, однако верхняя граница неочевидна. На конечную цену на заправке, помимо налога, напрямую влияет оптовая цена, а также рыночная конъюнктура.

«Максимум непредсказуемо, так как мы ведем речь про цену на АЗС, а она напрямую зависит от оптовой цены, и сейчас запас достаточный, что вообще не повышать цены в январе», — резюмировала Бунина.

