Владельцы Hongqi не могут встать на учет из-за криво наклеенного VIN-номера

В России примерно 1 тыс. владельцев китайских дорогих авто Hongqi не могут поставить их на учет, так как ГАИ отказывает в услуге из-за «кустарно наклеенной» дублирующей таблички с VIN-номером, сообщает Mash .

Инспекторы выявляют несоответствия у китайских авто под ультрафиолетом и отправляют их на экспертизу. Машины забирают на стоянку ОВД, а их владельцы ждут месяцами и не могут ездить на новых автомобилях, которые они приобрели у официальных дилеров.

Подробные случаи массово фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге.

Представители автокомпании Hongqi подчеркивают, что таблички с VIN-номером на машину ставят на заводе по всем стандартам и авто сертифицированы. Но региональные МРЭО в России продолжают отказывать им в регистрации.

По информации за девять месяцев этого года, в стране было продано примерно 3 тыс. моделей HS5 и HS7.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что владельцы автомобилей в России в большом количестве отказываются от иностранных марок в пользу продукции «АвтоВАЗа» и белорусской компании Belgee.

