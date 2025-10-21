Эксперты рассказали, какие автомобили вытеснили зарубежные бренды с рынка РФ

Автомобильный рынок России претерпевает серьезные изменения. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru сообщил, что владельцы автомобилей в большом количестве отказываются от иностранных марок в пользу продукции «АвтоВАЗа» и белорусской компании Belgee.

По словам эксперта, такая смена предпочтений покупателей чаще всего происходит не по доброй воле, а из-за отсутствия альтернатив. Хайцеэр подчеркнул, что в бюджетном ценовом сегменте российского автомобильного рынка безусловным лидером выступает «АвтоВАЗ».

Хайцеэр отметил, что большинство автомобилистов приобретают машины не по желанию, а по необходимости. При этом на рынке уже появился конкурент Lada Vesta — модель Belgee, которая стоит несколько дороже, однако предлагает более богатую комплектацию.

Популярность у российских покупателей завоевали марки Haval и Tank. Эти кроссоверы демонстрируют достойные характеристики и внешний вид. К примеру, госструктуры нередко выбирают Tank 300 и Tank 500 вместо Toyota Land Cruiser 200. Вместо Toyota Camry теперь используется автомобиль Hongqi.

Специалист подчеркнул, что покупатели с различным уровнем дохода делают разный выбор, однако очевидно одно — ключевыми участниками автомобильного рынка стали китайские производители.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее отмечал, что льготные программы автокредитования помогут сгладить падение продаж на авторынке России на фоне понижения ставки ЦБ. По его словам, в первом полугодии по таким программам россияне приобрели свыше 82 тыс. машин, при этом размер предоставленных субсидий составил около 24,5 млрд рублей.

