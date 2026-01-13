Вход на станцию метро «Бауманская» закрыли из-за большого потока пассажиров

сегодня в 09:15

Утром во вторник вход на станцию «Бауманская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, по словам очевидцев, закрыли из-за большого потока пассажиров, сообщает «Осторожно, Москва» .

Около входа на станцию стоит толпа. На видео с места показано, что люди ждут открытия станции.

Слышно громкоговоритель, по которому пассажиров предупреждают о закрытии и советуют ехать на наземном общественном транспорте.

Ранее пассажиры рассказали, что на станции МЦД-1 Лобня образовалась огромная очередь из-за неработающих валидаторов. Там можно было открыть поездку по билету только на одном устройстве.

