Огромная очередь к валидатору образовалась на станции МЦД-1 Лобня в мороз

Утром во вторник на станции МЦД-1 Лобня образовалась огромная очередь, там работал только один валидатор, сообщает «Осторожно, Москва» .

Сотни пассажиров стояли в очереди к единственному валидатору на станции.

«Почему не сделать валидаторы в вагонах? Зашел, приложил карту и все. А у нас то замерзли, то разбили или просто не работают. Еще эти очереди вместо того, чтобы ехать с утра на работу с удобством», — пожаловался один из пассажиров, который опоздал из-за очереди на работу.

Он подчеркнул, что так люди просто портят себе настроение с утра.

