Вернули с хранения: какие самолеты снова встанут в строй в России

Нельзя говорить о том, что запланированные к возвращению в строй в России старые самолеты плохие, сообщил РИАМО авиационный эксперт Роман Гусаров.

«Было заявлено, что речь идет о том, что в эксплуатацию возвращаются самолеты российского производства, которые были на хранении. Причем речь идет о двух Boeing-747, это самые возрастные самолеты, дальнемагистральные. А из отечественных самолетов: ТУ-204, ТУ-214, ИЛ-96. Все эти самолеты произведены в XXI веке, они не старые. Самый старый из них произведен в 2018 году, если я не ошибаюсь. А самолеты летают по 25-30 лет. Иностранные самолеты и то старше», — сказал Гусаров.

Он уточнил, что речь идет именно о термине «восстановление летной годности». Это подразумевает, что у простаивающего на земле самолета заменяют детали, у которых вышел срок. После этого вновь проводится аудит летательного средства и выносится решение о пригодности к эксплуатации.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96.

