В России восстановят и вернут в строй старые самолеты

В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году, пишут « Известия ».

Как пишет издание со ссылкой на госкорпорацию «Ростех», речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, их возраст до 30 лет.

Их начали восстанавливать еще в 2022 году. На сегодня 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings и другие компании.

До 2027 года эксплуатантам планируется передать еще 2 восстановленных Ту-204.

Речь идет не только об отечественных, но и зарубежных моделях. В частности, это касается Boeing-747. Для этих самолетов закупаются зарубежные детали, на замену тем, у которых закончился срок годности. На данный момент их хватит, чтобы отреставрировать 2 таких самолета.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявлял, что США отказываются отправлять России авиационные запчасти на 500 млн долларов, которые Москва уже оплатила.

