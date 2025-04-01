Алиханов: США удерживают уже оплаченные Россией авиазапчасти
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил «Известиям», что США удерживают уже оплаченные Россией авиационные запчасти на сумму 500 млн долларов.
Эти комплектующие для авиационной промышленности уже оплачены, но их поставки заблокированы американской стороной. Российская сторона заинтересована в разблокировке этих поставок, что особенно важно в условиях текущих ограничений.
Параллельно рассматривается вопрос признания ремонтных работ, выполняемых российскими компаниями на самолетах Airbus и Boeing без официального одобрения производителей. По словам Алиханова, этот аспект также представляет интерес для российской стороны и требует проработки в рамках сложившейся санкционной политики.
Ситуация с задержанными запчастями усугубляет положение российских авиакомпаний, вынужденных искать альтернативные пути обеспечения своей деятельности. В то же время это стимулирует развитие отечественного производства комплектующих и сервисного обслуживания воздушных судов. Официальная позиция США по данному вопросу пока не озвучена.