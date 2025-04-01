Алиханов: США удерживают уже оплаченные Россией авиазапчасти

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил «Известиям» , что США удерживают уже оплаченные Россией авиационные запчасти на сумму 500 млн долларов.

Эти комплектующие для авиационной промышленности уже оплачены, но их поставки заблокированы американской стороной. Российская сторона заинтересована в разблокировке этих поставок, что особенно важно в условиях текущих ограничений.

Параллельно рассматривается вопрос признания ремонтных работ, выполняемых российскими компаниями на самолетах Airbus и Boeing без официального одобрения производителей. По словам Алиханова, этот аспект также представляет интерес для российской стороны и требует проработки в рамках сложившейся санкционной политики.

Ситуация с задержанными запчастями усугубляет положение российских авиакомпаний, вынужденных искать альтернативные пути обеспечения своей деятельности. В то же время это стимулирует развитие отечественного производства комплектующих и сервисного обслуживания воздушных судов. Официальная позиция США по данному вопросу пока не озвучена.