Верификацию через «Госуслуги» пытаются внедрить для аренды самокатов

В России Минцифры и бизнес прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей в сервисах аренды самокатов, сообщает РБК .

Министерство обсуждает этот вопрос с операторами кикшеринговых сервисов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», рассказали два источника. Эту информацию подтвердил представитель Минцифры.

«Вход и подтверждение возраста через „Госуслуги“ позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — считает представитель министерства.

Он добавил, что для операторов кикшерингов подключение к ЕСИА будет добровольным. Верификация через него есть во многих онлайн-сервисах («Яндекс», «Авито», Ozon, VK, Wildberries).

Как отметил один из собеседников, для реализации инициативы все кикшеринги должны получить юридическое обоснование, чтобы обмениваться данными с ЕСИА. затем может быть обсуждение технических аспектов внедрения «Госуслуг».

Вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин уточнил, что сейчас юробоснование для обмена данными с ЕСИА есть не у всех участников рынка. Они будут проходить специальную процедуру. Эксперт предположил, что сначала пилотный проект по верификации могут запустить в Петербурге, Подмосковье и Татарстане.

На сегодняшний день верификация для кикшерингов реализована только в столице. Она сделана через городской портал mos.ru, интегрированный с ЕСИА.

