Верховный суд вступился за покупательницу авто, получившую 3 млн рублей пошлины

Верховный суд РФ встал на сторону девушки, от которой Владивостокская таможня потребовала почти 3 млн рублей пошлины за ввоз подержанного BMW из Южной Кореи, сообщает URA.RU .

Виктория Б. приобрела автомобиль за 57 тыс. долларов. Изначально она должна была заплатить пошлину в размере 2,6 млн рублей. Однако на границе сумма изменилась и составила почти 3 млн рублей.

Таможня посчитала цену на машину заниженной, так как на аукционном сайте такие же автомобили продавались почти в 3 раза дороже. Виктория обратилась за помощью в суд, сославшись на недостоверность сведений.

В итоге Верховный суд заступился за россиянку. Он признал неправомерным повышение стоимости. Судья указал на то, что в данном случае девушка ввозила машину для личного пользования, поэтому тут действуют отдельные правила.

Ранее эксперт Евгений Ладушкин предупредил о рисках роста цен на автомобили из-за нового техсбора. Он подчеркнул, что многие российские марки используют импортные комплектующие, которые пока невозможно заменить отечественными, а новый сбор только усилит зависимость рынка от внешних факторов.

