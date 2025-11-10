Эксперт предупредил о рисках роста цен на автомобили из-за нового сбора

Автоэксперт Евгений Ладушкин заявил, что введение технологического сбора на технику с 2026 года может привести к росту цен на автомобили и запчасти, а также создать дополнительные сложности для производителей и покупателей, сообщает АБН24 .

В условиях подорожания автомобилей все больше граждан предпочитают ремонтировать и обслуживать свои старые машины, вместо покупки новых моделей, особенно китайских. На этом фоне государство планирует ввести с 1 сентября 2026 года технологический сбор на ввозимую и производимую в России технику. Официально средства от сбора должны пойти на развитие отечественной радио- и микроэлектроники.

Автоэксперт Евгений Ладушкин отметил, что у России есть компетенции в сфере электроники, особенно в промышленности и обороне. Однако в автомобилестроении ключевыми остаются маржинальность, скорость сборки и стабильность поставок комплектующих, где преимущество сейчас у Китая.

По словам Ладушкина, ремонт или доставка электронных компонентов из-за рубежа не вызывает серьезных трудностей, но восстановление неисправных блоков в России часто обходится дороже, чем покупка новых деталей за границей. Введение технологического сбора, по мнению эксперта, может стать дополнительным финансовым бременем для производителей и покупателей.

Ладушкин напомнил, что уже действует утилизационный сбор, который должен был стимулировать локализацию производства. Новый сбор и дополнительные пошлины могут привести к значительному росту цен на автомобили, увеличению сроков поставки запчастей и сокращению числа поставщиков.

Эксперт подчеркнул, что многие российские марки используют импортные комплектующие, которые пока невозможно заменить отечественными, а новый сбор только усилит зависимость рынка от внешних факторов. В результате возможен не только рост цен, но и снижение объемов производства и дефицит некоторых моделей. Ладушкин призвал внимательно подходить к идее технологического сбора, чтобы не навредить рынку, который только начал восстанавливаться.

