Вечером 12 февраля загруженность дорог Подмосковья достигла 6 баллов

сегодня в 19:02

Вечером 12 февраля загруженность дорог в Московской области составила 6 баллов, основные заторы зафиксированы на крупных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сложная ситуация наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не пользоваться телефонами за рулем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.