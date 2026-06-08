Воробьев: успех Подмосковья зависит от мер поддержки малого бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что крайне важно уделять внимание и оказывать поддержку малому бизнесу Подмосковья. Столь же важно разъяснять им, какие можно получить региональные льготы и гранты.

По словам губернатора, от того, какие именно существуют меры поддержки малого бизнеса в Подмосковье, включая возможное внимание, гранты и субсидии, а также насколько плотно в каждом городском округе и на местах ведется эта работа, зависит успех общего экономического развития региона.

«От того, насколько понятны меры поддержки на региональном уровне, от того, насколько плотно и результативно мы взаимодействуем с министерством промышленности Российской Федерации, (министерством — ред.) экономического развития (РФ — ред.), зависит наш дальнейший успех», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.

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