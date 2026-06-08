Колесник объяснил результат Пашиняна расколом в Армении

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог получить более 50% голосов из-за раскола в стране, сообщает NEWS.ru .

Колесник заявил, что Пашинян пытается получать выгоду и от Запада, и от России. Депутат связал результат выборов с разделением в армянском обществе.

«В Армению было направлено много западных денег, возможностей, туда приезжал (ред. — Владимир) Зеленский. Пашинян хочет усидеть на двух стульях, но они могут разъехаться, порваться можно. Итоги выборов говорят о том, что мнение армянского народа разделилось, поэтому Пашинян не набрал 50%. Раскол налицо. Он хочет взять побольше преференций и от Запада, и от сотрудничества с Россией. Набери он 50%, смог бы сформировать правительство. Теперь посмотрим, что будет дальше», — сказал депутат.

Колесник отметил, что отношения России и Армении становятся напряженными. По его мнению, Москва постарается сохранить конструктивный диалог с Ереваном.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов. Ее поддержали 727 160 избирателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.