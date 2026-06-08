Губернатор: инвесторы в Подмосковье должны приходить на все готовое

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что инвесторы должны приходить в регион на готовые площадки и сосредотачивать свои силы на развитии бизнеса.

«Мы направляем значительные средства, чтобы новые инвесторы приходили на все готовое. У них голова не должна быть ничем (забита — ред.) — ни газом, ни электричеством, ни канализацией, ни дорогой, — за исключением реализации собственных проектов и бизнес-идей», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил роль центра содействия строительству (ЦСС) — это важный игрок, который берет на себя всю бюрократию. Благодаря этому Подмосковью удается показать результат.

Воробьев на ПМЭФ-2026 подписал соглашения о возведении 3 крупных комплексов Light Industrial. Речь идет о современных мультифункциональных комплексах, позволяющих компаниям арендовать или приобрести готовые площади и оперативно запустить производство. Такой формат оптимизирует логистику и объединяет все бизнес-процессы в одной локации.

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