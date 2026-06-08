Самая популярная услуга: медики приехали «прокапать» рыбаков в Ленобласти

Сотрудникам наркологической клиники «Ленинградский медицинский центр» пришлось вызволять из «пьяного» плена двух рыбаков. Медики приехали за ними к водоему и прямо там поставили им капельницу.

Сотрудникам центра пришлось добираться до рыбаков через лесные тропы и бездорожье. Они запечатлели все на видео. В какой-то момент их джип даже увяз в грязи. Затем сотрудники пересели на лодку и добрались до рыбаков на ней.

Те спали, отдыхая от многодневного кутежа. В кадре можно увидеть характерные следы застолья: накрытый стол, закуски, бутылки с алкоголем. Растолкать рыбаков удалось с трудом. Те не хотели вставать и мечтали продолжить веселье, а еще довольно агрессивно отказывались от помощи.

Но в итоге им измерили давление, а потом все равно поставили витаминные капельницы. После этого рыбаков погрузили в лодку и доставили на базу.

«Оба рыбака оказались в нашем круглосуточном стационаре для детокса и восстановления организма», — написано под постом на странице клиники в социальных сетях.

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