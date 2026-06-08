Косачев назвал итоги выборов в Армении проигрышем партии Пашиняна
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил предварительные итоги выборов в Армении. Он назвал результат партии Никола Пашиняна скорее поражением, сообщает infox.ru.
Центральная избирательная комиссия Армении обработала бюллетени со всех 2005 участков. По этим данным, партия премьера «Гражданский договор» не смогла набрать более 50% голосов на парламентских выборах.
«Если предварительные цифры от ЦИК подтвердятся в финальных подсчетах (хотя гарантии в этом нет), то данная ситуация является примером того, когда первое место на выборах оказывается больше поражением, чем триумфом», — написал Косачев в Telegram.
Он отметил, что для формирования однопартийного правительства в Армении нужно получить не менее 52% голосов. Если «Гражданский договор» не доберет необходимый результат, в стране возможны политический кризис и новые выборы.
Активность оппозиционных партий на голосовании может указывать на рост недовольства политикой действующего правительства. Среди причин в тексте названы сложная экономическая ситуация и социальные проблемы.
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