Центральная избирательная комиссия Армении обработала бюллетени со всех 2005 участков. По этим данным, партия премьера «Гражданский договор» не смогла набрать более 50% голосов на парламентских выборах.

«Если предварительные цифры от ЦИК подтвердятся в финальных подсчетах (хотя гарантии в этом нет), то данная ситуация является примером того, когда первое место на выборах оказывается больше поражением, чем триумфом», — написал Косачев в Telegram.

Он отметил, что для формирования однопартийного правительства в Армении нужно получить не менее 52% голосов. Если «Гражданский договор» не доберет необходимый результат, в стране возможны политический кризис и новые выборы.

Активность оппозиционных партий на голосовании может указывать на рост недовольства политикой действующего правительства. Среди причин в тексте названы сложная экономическая ситуация и социальные проблемы.

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