«Важные дяди» в шоке: Land Cruiser подорожали в РФ почти в 5 раз за десятилетие

Цены на Toyota Land Cruiser взлетели в России в 4-5 раз за последнее десятилетие

10 лет назад новый внедорожник Toyota Land Cruiser можно было купить в России за 3-4 млн рублей, но сейчас за эти деньги не приобрести даже автомобиль с пробегом, сообщает Baza .

В 2025–2026 годах «крузаки» вновь стали популярными из-за тренда на «солидную эстетику». Ими интересуются не только бизнесмены и чиновники, но и блогеры.

Цена на эти машины за последние 10 лет взлетела в 4-5 раз. Теперь внедорожник с пробегом под 200 тыс. км можно купить за 5-6 млн рублей. Новый автомобиль (2025 года выпуска) обойдется покупателю в 15-18 млн рублей. 10 лет назад он стоил 3-4 млн рублей.

Один из автоперекупов рассказал, что на рынке возник дефицит доступных и хорошо сохранившихся подержанных Toyota Land Cruiser. Найти хороший вариант по доступной цене довольно трудно.

Раньше россияне покупали «крузаки» в ОАЭ, а перегоняли их через Казахстан по «серой» схеме, чтобы сэкономить на утильсборе. Сейчас платеж за новое авто на 415 л. с. составляет более 3,5 млн рублей, старше 3 лет — 4,5 млн и выше, из-за чего машина теперь менее доступна для россиян.

Ранее Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ. Это Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

