Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ

Японская корпорация Toyota, заморозившая деятельность в РФ в 2022 году, зарегистрировала в стране четыре товарных знака, сообщает ТАСС .

Заявки были поданы в Роспатент в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии. Регистрируемые товарные знаки — Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

Заявки регистрируются по классу № 12. По брендами в том числе можно продавать различные виды автомобилей.

Товарные знаки Alphard и Celica регистрируются до 31 марта 2035 года, Carina — до 18 марта 2035 года, Vellfire — до 5 ноября 2034 года.

Ранее компания также зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado. Дата истечения действия — 31 марта 2035 года. Всего Toyota подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ с 2022 года.

При этом в том же году компания остановила производство на заводе в Санкт-Петербурге, фактически заморозив деятельность в РФ. Ранее представители Toyota опровергли информацию о том, что компания уходила из России. По их словам, компания и дальше оказывает помощь своим клиентам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.