Представители Toyota опровергли слухи об уходе из России

Представители автопроизводителя Toyota опровергли информацию о том, что компания уходила из России. Таким образом автогигант прокомментировал регистрацию новых товарных знаков в РФ, сообщает Autonews .

В представительстве Toyota подчеркнули, что у компании есть сотни патентов в РФ. Срок их действия периодически заканчивается. После этого фирма продлевает права на использование таких товарных знаков.

В автоконцерне отметили, что Toyota не покидала рынок РФ. Компания и дальше оказывает помощь своим клиентам.

«Toyota не покидала российский рынок, мы продолжаем делать все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами и предоставлять послепродажное обслуживание владельцев автомобилей Toyota и Lexus», — рассказали в пресс-службе ООО «Тойота Мотор».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.