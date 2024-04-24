В Turkish Airlines объяснили, почему не пускают россиян в Мексику

Turkish Airlines дали официальный ответ российским ведомствам, почему туристов из РФ не пускают в Мексику и разворачивают в Турции. Авиакомпания якобы не хочет оплачивать путешественникам обратные билеты при депортации, сообщает SHOT .

Так, в компании заявили, что при депортации они обязаны отправить российских туристов домой за свой счет, что невыгодно. Но у туроператоров из РФ к такому ответу есть вопросы. У всех путешественников, которых не пустили в самолет до Мексики в Стамбуле, на руках есть оплаченные билеты домой. Даже в случае депортации авиакомпании следует поменять дату на билетах.

При этом, по мнению туроператоров, человечнее отказывать путешественникам еще в РФ. А так получается, что россиянам не дают шанса пройти паспортный контроль в Мексике.

На сегодняшний день ни один турист, потерявший нескольких сотен тысяч из-за сорванного отпуска, не получил от авиакомпании сколько-нибудь внятных объяснений. У Turkish Airlines всегда различные ответы: нет оснований для поездки, нет прививок, недостаточная история путешествий в другие страны и т. д.

Иногда российских туристов и раньше не пускали в Мексику, даже если у них были оформлены визы и оплачены отели. Но подобные случаи были единичными. Чаще пограничники не пускали граждан Армении, Узбекистана, Таджикистана из-за попыток незаконной миграции в США. При этом в 2024 году Мексика по просьбе Штатов ужесточила контроль на границе.