сегодня в 18:32

ГАИ сообщила о провале грунта на дороге в центре Москвы

В центре Москвы произошел провал грунта на дороге. Из-за происшествия движение транспорта затруднено, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Провал грунта случился рядом с домом № 5 на Трехгорном переулке. На месте случившегося работают сотрудники городских служб и дорожная полиция.

ГАИ посоветовала водителям выбирать пути объезда.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Тем временем в подмосковных Бронницах произошла смертельная авария. По данным полиции, женщина за рулем иномарки Kia поехала задним ходом и сбила трехлетнюю девочку. В результате ДТП ребенок погиб.