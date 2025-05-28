Ехавшая задним ходом Kia насмерть сбила 3-летнюю девочку в Бронницах

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Женщина на автомобиле Kia ехала задним ходом по придворовой территории на улице Пущина в городе Бронницы Московской области. Она наехала на девочку 2022 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

После ДТП пострадавшую отвезли в больницу. Однако девочка погибла там от полученных травм.

Женщина, сидевшая за рулем, 1988 года рождения. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Хабаровском крае лесовоз сбил троих детей. Один из них погиб.