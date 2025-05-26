В Хабаровском крае лесовоз сбил троих детей. Один из них погиб

В районе им. Лазо Хабаровского края лесовоз насмерть сбил ребенка, а затем опрокинулся и задавил еще двух детей. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона .

ДТП произошло в селе Георгиевка в 19:40 по местному времени. Лесовоз марки Mercedes-Benz Actros ехал со стороны села Бичевая в сторону поселка Переяславка. В это время рядом шли трое детей, один из них находился на краю проезжей части.

Водитель подал звуковой сигнал, а затем резко затормозил. По данным Госавтоинспекции, мужчина не обеспечил контроль за движением лесовоза и наехал на мальчика, который шел по краю проезжей части. В результате ребенок 2015 года рождения погиб на месте.

Затем лесовоз опрокинулся в кювет. Машина придавила двух детей: девочку 2015 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Детей доставили в районную больницу с тяжелыми травмами. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в краевой центр.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в центре Москвы водитель насмерть сбил ребенка на самокате. Тот пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.