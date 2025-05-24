В центре Москвы водитель насмерть сбил ребенка на самокате

На Семеновской набережной в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.

По предварительной информации, на Семеновской набережной в районе дома 3/1 корпуса 4 водитель каршеринга сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подмосковный Следственный комитет сообщил, что задержал водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двумя другими автомобилями, в результате чего два человека погибли на месте и еще несколько оказались на больничной койке.