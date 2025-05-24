После смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье задержали водителя

Подмосковные следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 2, который врезался в еще два автомобиля, где погибли мать и ее 9-летний сын. В рамках расследования уголовного дела задержали водителя микроавтобуса, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области .

По официальной версии следствия, водитель Mercedes-Benz Sprinter 2 ехал по трассе «М-12» по своей полосе для движения в пределах Богородского городского округа. В какой-то момент он допустил столкновение с впереди едущим в попутном направлении Lada Largus, перевернулся и по пути зацепил еще одну машину — Audi.

В результате происшествия смертельные травмы получила женщина из Lada Largus и ее девятилетний сын. Еще восемь человек из микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Водителя микроавтобуса задержали в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». При этом уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.