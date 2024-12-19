В центре Москвы перед прямой линией президента перекрыли движение транспорта

Движение транспорта перекрыто в районе Гостиного Двора в Москве, где сегодня пройдут совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС .

С 00:00 мск на сервисе Яндекс Карты на улицах Ильинка и Варварка появился запрещающий знак.

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, полуночи движение временно прекращено по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади, по улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Также на этих участках временно запрещена парковка.

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин в прямом эфире федеральных каналов ответит на вопросы граждан страны.

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа эфирного времени. Год назад аналогичная программа длилась на час дольше. В общей сложности Путин общался с населением страны 4 часа 4 минуты.