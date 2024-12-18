Федеральные каналы закладывают на прямую линию Путина 3 часа

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» по прогнозам федеральных телеканалов продлится не менее трех часов, сообщает ТАСС .

Федеральные телеканалы, в том числе Первый канал и «Россия — 1», закладывают три часа эфирного времени на программу с президентом РФ Владимиром Путиным, который 19 декабря будет отвечать на вопросы граждан в прямом эфире.

Прямая линия с главой государства начнется в 12:00. Путин уже изучил вопросы граждан России, на которые будет отвечать 19 декабря.

Ранее сообщалось, что жители страны разными способами в течение нескольких дней могли направлять вопросы российскому лидеру. На момент публикации заметки число обращений перешагнуло отметку в 1 млн. Россияне смогут задавать вопросы Путину до момента, пока не завершится прямая линия. В 2023 году трансляция длилась 4 часа и 4 минуты.