Путин изучил вопросы россиян для прямой линии

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Путин о вопросах для прямой линии: проблем много и «почивать на лаврах нельзя»

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» сказал, что изучил вопросы, которые россияне отправили на прямую линию. Он добавил, что проблем довольно много и «почивать на лаврах нельзя», сообщает ТАСС .

Власти России уже сделали многое, и государство развивается. Однако по итогам изучения вопросов граждан в рамках подготовки к прямой линии стало понятно, что проблем еще много, отметил президент РФ.

«Вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — добавил Путин.

Ранее президент России предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО на все регионы РФ.