Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО на все регионы

Федеральный проект «Время героев» нужно расширить. Для этого необходимо запустить такие же программы во всех регионах РФ, заявил президент Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия», сообщает ТАСС .

Программа «Время героев» уже появилась в Воронежской, Тульской, Белгородской, Самарской, Рязанской областях. Также она работает в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Глава государства призвал членов «Единой России» активно работать на этом направлении.

«Я очень рассчитываю на вас, что это будет не формально», — подчеркнул Путин.

XXII съезд «Единой России» проводится в Национальном центре «Россия».

Ранее Путин поблагодарил членов правящей партии за работу в интересах граждан РФ.