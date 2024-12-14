Путин принял участие в пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия»
Кремль: Путин поблагодарил «Единую Россию» за работу в интересах граждан РФ
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Президент России Владимир Путин поучаствовал в заседании XXII съезда партии «Единая Россия». Он обратился к участникам политической силы, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин сказал спасибо за работу всем членам партии «Единая Россия». Они трудятся в интересах граждан РФ, обеспечивают безопасность и суверенитет государства.
С самого начала спецоперации «Единая Россия» помогает солдатам. Создаются законы, разрабатываются социальные гарантии для них, многое делают для ветеранов.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» включит участников спецоперации в состав руководящих органов партии.