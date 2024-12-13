«Единая Россия» включит участников СВО в состав руководящих органов партии

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поприветствовал участников дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО — депутаты партии и государственные руководители». Он отметил роль «Единой России» в поддержке бойцов, передает пресс-служба партии.

«Важно, что члены „Единой России“, региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», — сказал Сергей Кириенко.

Также он обратил внимание на важность взаимодействия партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, ассоциацией Ветеранов специальной военной операции, другими общественными организациями по помощи семьям героев.

Важнейшая задача, которую сформулировал Глава государства, — формирование новой элиты государства, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования-2025. Еще более системно подойдём к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», — отметил он.

Он также сообщил, что при ротации руководящих органов партии в Высший и Генеральный советы войдут участники СВО.

«Для нас это принципиально важно, потому что только во взаимодействии с вами мы ответим на все новые вызовы и вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Уверен, что это — серьезное усиление и укрепление наших рядов», — сказал Владимир Якушев.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и работе по помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия с самого начала специальной военной операции передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Две тысячи — только в Курскую область. На пике у нас было 45 гуманитарных центров вдоль всей линии фронта», — сказал он.

Александр Сидякин подчеркнул, что «Единая Россия» выстроила работу так, чтобы решать любые задачи.

«У нас есть гражданское направление, и мы закрываем его волонтёрами. Когда у нас случаются какие-то сложные ситуации, как в Курске, мы за один день разворачиваемся. Мы можем обеспечить ПВРы: все 44 ПВРа города Курска и 37 ПВРов районных закрыли бытовой техникой, создали распредцентр гуманитарной помощи. Делаем большую работу, связанную с помощью военным. И это не просто закупка мавиков. Это свои разработки. Будут и дальше появляться свои изделия, которые будем передавать фронту, приближая Победу. А Победа будет за нами!», — заключил он.

Сразу двое участников специальной военной операции из Подмосковья приняли участие в дискуссионной площадке.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Ленинский Московской области, участника СВО Дмитрия Белитского, на встрече также обсуждался проект «Время героя», в рамках которого стартовала вторая волна отбора.

«Требования к участникам стали ещё жестче, и это правильно: чувство справедливости, умение принимать взвешенные решения и ставить интересы страны выше личных выгод — это качества, которые должны быть у будущих лидеров. Участники СВО — это люди с обостренным чувством ответственности, готовые менять страну к лучшему. Они должны быть представлены во всех сферах, от власти до промышленности. Мы продолжаем доказывать, что Россия — великая страна, и будем передавать это понимание молодому поколению. Победа будет за нами, враг будет разбит, а наша страна продолжит двигаться вперед к светлому будущему», — заключил Белитский.

«Единая Россия» 14 декабря проведёт XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем примут участие более 1000 участников со всей страны.

На Съезде партия определит задачи на 2025–2026 годы, внесет изменения в народную программу, Устав, а также проведет ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.