На «Прямую линию» Путина поступило более миллиона обращений

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Общее число обращений по данным на вечер воскресенья составляет 1 015 829.

Чаще всего россияне обращаются по телефону или через СМС.

Ранее президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» сказал, что изучил вопросы, которые россияне отправили на прямую линию. Он добавил, что проблем довольно много и «почивать на лаврах нельзя».