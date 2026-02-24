В СИЗО за хлам в гараже: юрист объяснил, что нельзя хранить после продажи авто

Юрист Ефимов: после продажи авто лучше не хранить у себя старый двигатель

С юридической точки зрения хранить запчасти от своих бывших машин абсолютно законно. Никто не запретит вам держать в сарае старые фары, крылья или элементы подвески. Но дьявол кроется в номерных агрегатах. Двигатель, кузов, рама — это не просто железки, это строгие идентификаторы транспортного средства, имеющие особый статус. Об этом РИАМО сообщил автоюрист Алексей Ефимов.

«Когда у следователя есть заявление об угоне, он ищет мотив и улики. Если в гараже предыдущего владельца находят номерной двигатель от угнанного автомобиля, для следствия это бинго. Складывается идеальная версия: бывший хозяин сохранил ключи, знал нюансы сигнализации, забрал машину на разбор, и вот они, первые детали. Доказывать, что двигатель просто валялся после старого ремонта, придется долго и мучительно», — сказал Ефимов.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно соблюдать жесткую бюрократическую гигиену. При замене двигателя — оформлять замену официально через ГИБДД, вносить изменения в ПТС.

«Если старая деталь остается у вас, на руках должны быть документы, подтверждающие, что этот агрегат теперь существует отдельно от автомобиля. Продаете машину после серьезного ремонта — зафиксируйте в договоре купли-продажи факт передачи авто с новым или контрактным двигателем, укажите его номер», — объяснил автоюрист.

По словам эксперта, обычный хлам в гараже до СИЗО не доведет. Но номерные детали от машин, к которым вы больше не имеете отношения, подобны бомбе замедленного действия.

Ранее стало известно, что перекупщик автомобилей из Новосибирска Андрей Савин стал фигурантом уголовного дела за угон проданного им же автомобиля. У него нашли запчасти от угнанной машины, оставшиеся после ее ремонта.

