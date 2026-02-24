В гараже нашли запчасти: перекупщик попал в СИЗО за угон проданного им авто

Перекупщика из Новосибирска обвинили в краже проданного им же автомобиля

В Новосибирске перед судом предстанет автоперекупщик и блогер Андрей Савин, которого обвиняют в краже автомобиля Nissan Note у клиента. Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) уже передано в суд, информацию подтвердили в региональном главке МВД, сообщает « АСТ-54 Новосибирск ».

Как рассказал друг перекупщика в Instagram*, Савин сам занимался ремонтом машины и поменял там крышу, крылья и мотор. Старые запчасти он оставил в гараже.

После этого перекупщик продал автомобиль по цене, которая была ниже рыночной. Позже иномарку угнали у нового владельца.

Во время обыска у Савина были найдены старые запчасти от машины. В связи с этим его и обвинили в краже. При этом друг не верит, что перекупщик виновен.

«Ну надо же быть полным… Чтобы продать машину и ее же угнать сразу. Когда цепочка настолько короткая, чтобы к тебе пришли к первому», — поделился мужчина.

Приятель обвиняемого также уточнил, что на данный момент перекупщик находится в СИЗО. Идут судебные разбирательства.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

