В Шереметьево восстановили расписание полетов

сегодня в 03:01

«Аэрофлот» нормализовал работу рейсов из московского аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме». — сказано в сообщении.

Из 172 рейсов с изменным из-за непогоды расписанием, 167 рейсов уже отправлено, 5 рейсов уже готовятся к вылету.

В «Аэрофлоте» отметили факты длительного ожидания в очереди на регистрацию, сейчас ситуация стабилизирована, отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее ураган внес свои коррективы в работу воздушной гавани.