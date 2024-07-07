В Шереметьево восстановили расписание полетов
«Аэрофлот» нормализовал работу аэропорта Шереметьево
«Аэрофлот» нормализовал работу рейсов из московского аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе компании.
«Аэрофлот стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме». — сказано в сообщении.
Из 172 рейсов с изменным из-за непогоды расписанием, 167 рейсов уже отправлено, 5 рейсов уже готовятся к вылету.
В «Аэрофлоте» отметили факты длительного ожидания в очереди на регистрацию, сейчас ситуация стабилизирована, отметили в пресс-службе перевозчика.
Ранее ураган внес свои коррективы в работу воздушной гавани.