«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Московском регионе из-за урагана
Российская авиакомпания «Аэрофлот» из-за урагана, обрушившегося в пятницу на Московской регион, изменила расписание некоторых рейсов 6 июля, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», — говорится в сообщении.
Пассажиров призвали следить за актуальной информацией на информационным табло аэропортов или на сайте авиакомпании.
В «Аэрофлоте» добавили, что сотрудники авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые меры для своевременной отправки пассажиров в пункты назначения.
Ранее сильные задержки или отмены рейсов наблюдались в столичном аэропорту Шереметьево из-за урагана «Орхан». Пассажиры провели в воздушной гавани почти всю ночь, они пытались вернуть билет или ждали отложенный рейс.