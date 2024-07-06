В аэропорту Шереметьево произошел коллапс из-за урагана «Орхан»

Многие пассажиры стояли в длинных очередях, чтобы обменять билеты и приобрести новые. Официальных комментариев от пресс-службы воздушной гавани не было.

Очевидцы поделились, что приехали в аэропорт вечером 5 июля, но не смогли улететь. Люди провели в воздушной гавани почти всю ночь, они пытались вернуть билет или ждали отложенный рейс.

К утру некоторые рейсы вылетели из аэропорта. Свыше 20 рейсов, которые должны были отправиться по маршруту до 9 часов утра, все еще задерживаются.

Штормовое предупреждение в Московском регионе было из-за урагана «Орхан». Непогода в Москве и Подмосковье сопровождалась сильными порывами ветра и мощными ливнями. Девять летевших в Шереметьево самолетов ушли на запасные аэродромы.