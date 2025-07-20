В Шереметьеве пассажиры блокировали посадку на рейс в Минеральные воды

В аэропорту Шереметьево пассажиры «Победы» потребовали объяснить, почему вылет их самолета в Минеральные Воды, запланированный на субботу, перенесли. Они возмутились тем, что уже началась посадка на другой рейс в этот же город, сообщает РИА Новости .

Вылет в Минеральные воды должен был состояться в субботу, в 17:10 по московскому времени. Однако рейс отложили.

Некоторые пассажиры все это время ждали в аэропорту. При этом посадка на другой рейс в Минеральные Воды по расписанию воскресенья уже началась.

Пассажиры задержанного рейса потребовали представителей авиакомпании «Победа» выйти к ним. Они хотели услышать, почему осуществляется другой рейс в Минеральные Воды, в то время как они сами не могут вылететь с вечера субботы.

Представителям службы безопасности пришлось выйти к пассажирам, которые блокировали посадку. В итоге посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды за воскресенье все же началась.

В ночь на 20 июля временно вводились ограничения на использование воздушного пространства над Москвой и Подмосковьем. За это время 134 самолета отправили на запасные аэродромы.