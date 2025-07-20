134 самолета отправили на запасные аэродромы из-за ограничений в небе Москвы

Из-за временно вводящихся ограничений на использование воздушного пространства над Москвой и Подмосковьем 19 и 20 июля на запасные аэродромы отправили 134 самолета, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что из Шереметьева отправили на другие аэродромы 78 рейсов, из Внукова — 45, из Домодедова — 8, из Жуковского — 3.

Этой ночью в московских аэропортах вводили временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

По словам Кореняко, сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги, принимают и отправляют рейсы. Авиакомпании и воздушные гавани работают в усиленном режиме, чтобы вернуться к своему штатному расписанию. У них достаточно ресурсов для работы в данных условиях.

«Перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» — добавил пресс-секретарь Росавиации.