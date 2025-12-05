В Шерегеше «снежный апокалипсис» парализовал движение

сегодня в 22:50

В поселке Шерегеш Кемеровской области произошел снежный апокалипсис, который парализовал дорожное движение, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что высота сугробов настолько высока, что туристы с трудом выезжают с популярного горнолыжного курорта. Автобусы трансферы застряли и не могут выехать.

Пешеходы не могут пройти по улицам из-за снега. На дорогах образовались огромные пробки. Местные жители советуют передвигаться на снегоходах и расчищать дорогу лопатой.

На опубликованном видео видно, как улицы завалены снегом, а машины стоят в пробках на дорогах.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется ближе к концу декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.